Представители департамента труда и занятости помогли студентам ТУСУРа оценить опасные условия труда

5 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Департамент труда и занятости населения Томской области

Тренинг на тему «Методика проведения специальной оценки условий труда» прошел в Томском университете радиоэлектроники (ТУСУРе) 26 февраля 2020 года. Мероприятие провели специалисты Департамента труда и занятости в рамках соглашения о взаимодействии.

«Департамент труда и занятости заключил соглашения с вузами, в которых обучают техногенной безопасности. Сейчас во многих организациях проводится специальная оценка условий труда. Наша цель — обучить будущих специалистов по охране труда, так чтобы они были подготовленными, разбирались в приборах, умели определить предельно допустимые концентрации. Поэтому мы и проводим практические занятия. Ведь бывает так, что в вузе не могут показать какие-то приборы и научить ими пользоваться. Мы же привлекаем организации, которые специализируются на этих вещах», — прокомментировала главный специалист Комитета социального партнерства, экспертизы условий и охраны труда Департамента труда и занятости Томской области Ирина Борецкая.

Так на прошедшем семинаре студенты ТУСУРа изучили практический опыт идентификации вредных и опасных производственных факторов, познакомились со средствами измерения химических и физических производственных факторов, а также выполнили практические задания под руководством начальника испытательной лаборатории ООО «ТОЦОТ».

«В принципе, измерительных приборов существует очень много. Мы договорились, что на семинаре студенты изучат приборы, которые измеряют физические и химические факторы. На мероприятии им показывали, как определить микроклимат в помещении, замерить световую среду, уровень шума, уровень радиации», — отметила Ирина Борецкая.

По результатам тренинга специалисты Департамента труда и занятости и руководство вуза решили с нового учебного года проводить в ТУСУРе курс занятий по практическому применению измерительных приборов, используемых при проведении специальной оценки условий труда. Планируется, что к занятиям будут привлекать специалистов, которые смогут поделиться своим опытом.

«После выпуска студенты будут отвечать за безопасность на предприятии. Это не только охрана труда, но и промышленная безопасность, и гражданская оборона, и экология. Востребованность в этих специалистах сейчас большая. У работодателей в принципе безопасность стоит на втором месте после экономики. Поэтому мы и заключили соглашение: чтобы студенты, забрав диплом, могли прийти и сразу начать работать, чтобы их не приходилось переобучать, знакомить со всеми нормами. Поэтому помимо практических занятий в этом году планируется запуск проекта по наставничеству. Чтобы студента со второго курса закрепляли за конкретным специалистом на предприятии. Этот специалист будет его курировать и наставлять, а студент будет проходить все производственные и дипломные практики в реальных условиях. Зачастую, после такой «школы» студента сразу берут на работу в этом предприятии», — подчеркнула Ирина Борецкая.

Добавим, соглашение ТУСУР и Департамент труда и занятости заключили в 2017 году. В рамках соглашения для студентов проходят практические занятия на предприятиях Томской области. Также специалисты компаний «Газпром трансгаз Томск», «Газпромнефть-Восток», «Томскнефтехим», «Сибкабель», «Томскгазпром», Томской ОКБ и других организаций курируют работу студентов во время учебного процесса, помогают им определиться с темой дипломной работы, консультируют и отвечают на вопросы.

В 2018 году к работе со службой занятости подключился ТПУ. В 2019 году десять студентов ТУСУРа, ТПУ по направлению обучения «Техносферная безопасность» прошли производственную практику в аккредитованных организациях, оказывающих услуги в области охраны труда.

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