Томичей приглашают попробовать строганину, пострелять из арбалета и прокатиться на снегоходах

Томский Обзор / Фото: 5 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Праздник охотника «Большой Амикан» пройдет в третий раз 7 марта в поселке Белый Яр Верхнекетского района. Проводится фестиваль после окончания охотничьего сезона, который заканчивается 2 марта.

На фестивале посетителей ожидает выставка собак, развлечения и угощения, игровые площадки, конкурс фотографий «ОХОТный ряд, ярмарка с сувенирной продукцией, экспозиции в краеведческом музее, мастер-классы охотников, игровые площадки, знакомство с культурой народов Сибири. Охотники примут участие в личном первенстве: состязаниях в эстафете, стрельбе из арбалета, заездах на снегоходах, а также в конкурсах. В гастрономическом командном зачете им предстоит приготовить любое блюдо на костре за 1,5 часа.

«Большой Амикан» — фольклорный праздник в честь охотников и медведей. Организаторам с названием мероприятия помогли охотники.

«Когда мы рассказали охотникам — они предложили названия „Амикан“. В переводе с эвенкийского „Амикан“ означает „Медведь“, у эвенков это животное традиционно пользовалось особым уважением. Поскольку у нас коренные народности это эвенки, охотники понимают, кто такой амикан и часто используют слово между собой. Отсюда и взяли название, а поскольку большой амикан, значит и праздник должен быть большим. Нас поддержала районная и областная власть. Администрация поселения района помогает решать организационные и финансовые вопросы. Мы подключили спортивную школу, которая взяла на себя эстафеты. Нам хотелось, чтобы вкус и азарт охоты почувствовали все. Мы придумали более 20 активных площадок на улице, чтобы от мала до велика могли попробовать стрельнуть, пройти на лыжах, попробовать эвенкийские угощения. У нас помимо охотничьих состязаний еще много развлечений для абсолютно всех возрастов. В течении всего праздника работает этническая площадка, где исполняют национальные песни, танцы, можно поучаствовать в играх. Также стоит чум, где шаманка встречает, рассказывает про обычаи эвенков», — сообщает руководитель МАУ «Культура» Оксана Майкова.

Постепенно праздник набирает обороты и превращается в бренд территории. «Большой Амикан» в 2019 году занял в общероссийском рейтинге четвертое место и был включен в число лучших туристических событий России. С каждым годом фестиваль расширяется, на нем открываются новые площадки. В этом году участников и гостей ожидает новая стационарная площадка «Охотничья заимка», на ее территории возвели охотничью избушку, амбар и лабаз. На этом организаторы фестиваля не останавливаются.

«Мы провели два праздника и поняли, что нельзя жить от праздника до праздника. Мы хотим, чтобы бренд охоты и медведя стал брендом территории, по которому нас могли бы узнавать, понимать и приезжать к нам. Поэтому в мае мы поучавствовали в всероссийском конкурсе „Культурная Мозаика“ — выиграли грант на проект, который определяет межпраздничное пространство и в этом году уже были объявлены конкурсы по благоустройству. Во дворах жителей, организациях, детских садах, контейнерных площадках появились различные фигуры медведей, мол „медведи у нас по дорогам ходят“. Также в течении года у нас охотники проводят мастер классы, куда каждый желающий может прийти поучиться охотничьем навыкам», — рассказывает Майкова Оксана Георгиевна.



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