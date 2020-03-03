Пожилая женщина попала под колеса Land Cruiser в Томске
3 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: 70.мвд.рф
Вчера вечером, 2 марта, в Томске под колеса Toyota Land Cruiser 200 попала 85-летняя женщина, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
Инцидент произошел около 20.05 на пересечении ул.Р.Люксембург и пер.Совпартшкольный. По предварительным данным, в момент дтп женщина переходила дорогу по пешеходному переходу.
На месте пенсионерке была оказана разовая медицинская помощь. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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