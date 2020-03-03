Двое пострадали при столкновении грузовика и иномарки в Томске

Томский Обзор / Фото: 4 марта 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера, 3 марта, в Томске столкнулись Toyota Corolla и Mitsubishi Canter, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 16.50 на ул.Причальной, 1/6. По предварительным данным, автомобиль Toyota, под управлением 52-летнего водителя, выехал на встречную полосу.

С травмами, водитель и 33-летний мужчина-пассажир автомобиля Toyota и 43-летний водитель автомобиля Mitsubishi доставлены в медицинское учреждение.

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