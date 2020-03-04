Вылет двух рейсов из Томска в Москву задерживается из-за непогоды в столице

Томский Обзор / Фото: 4 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Задержка вылета двух рейсов из Томска в Москву произошла из-за неблагоприятных метеоусловий в аэропорту прибытия, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу томской транспортной прокуратуры.

«Задержаны рейсы „Уральских авиалиний“ и „Аэрофлота“, на них зарегистрировались 99 и 69 пассажиров соответственно. Всем предоставлены прохладительные напитки, мы проверяем соблюдение прав пассажиров», — сказал сотрудник пресс-службы.

По данным онлайн-табло томского аэропорта, рейс У6 12 «Уральских авиалиний» должен был вылететь в 07:15 (03:15 мск), но отправится в 10:00 (07:00 мск), рейс SU 1531 «Аэрофлота» вместо 07:50 (03:50 мск) вылетит в пункт назначения в 11:00 (08:00 мск).

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