Томскую усадьбу Гадаловых признали памятником регионального значения

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Комитет по охране объектов культурного наследия Томской области подписал приказ о присвоении усадьбе Гадаловых (пр.Фрунзе, 3, пл.Новособорная 2) статуса памятника регионального значения. Утверждены границы его территории и предмет охраны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Ансамбль в окружении усадьбы Асташева и торгового дома Кухтериных является ценным элементом городской среды. В его зданиях отражается творчество известных томских архитекторов Нарановича, Лыгина и Хабарова. А мемориальная ценность объекта напрямую связана с периодом жизни купцов Ивана и Иннокентия Гадаловых», — сообщила председатель комитета Елена Перетягина.

По заказу Центра по охране памятников специалист, аттестованный в Министерстве культуры РФ, выполнил историко-культурную экспертизу. Эксперт провел библиографические и натурные исследования объекта, в том числе их интерьеров и территории расположения, а также проанализировал материалы о ценности комплекса с точки зрения истории, архитектуры и градостроительства.

На основании исторических данных и визуального осмотра решено перевести объекты из категории выявленных в категорию памятников регионального значения. В виде ансамбля и по отдельности здания включены в единый государственный реестр объектов культурного наследия народов Российской Федерации.

В ансамбль городской усадьбы Гадаловых вошли каменные одноэтажные, двухэтажные дома с воротами (пр. Фрунзе, 3, пл. Новособорная, 2), а также каменные двухэтажные службы (ул. Гагарина, 49). Ранее объекты относились к категории выявленных объектов культурного наследия.

Усадьба в историческом районе «Юрточная гора» формирует красные линии застройки квартала, ограниченного проспектами Ленина и Фрунзе, площадью Новособорной и улицей Гагарина.

В конце XIX-начале ХХ века усадьбой владели купец 1-ой гильдии, статский советник Иван Герасимович Гадалов и его старший сын Иннокентий Иванович. В зданиях в 1908 – 1912 годах располагались контора купца Гадалова, различные магазины, где продавались меховые и галантерейные товары, обувь, белье и готовое платье, а также шапки, фуражки и шляпы.

Фото: tomsk.gov.ru

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