Массовые мероприятия отменили в Парабельском районе Томской области из-за вспышки ОРВИ

Томский Обзор / Фото: 3 марта 2020 // Фото: pixabay.com

Власти Парабельского района Томской области ввели ограничения на проведение мероприятий с большим количеством людей из-за высокой заболеваемости ОРВИ, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-служба районной администрации.

«В связи с высоким порогом заболеваемости ОРВИ в районе принято решение ввести ограничения на проведение культурно-массовых, спортивных мероприятий с большим скоплением людей, особенно в закрытых помещениях. Подняли вопрос об отсутствии масок в аптеках. Сейчас специалисты администрации выясняются причину данной ситуации», — говорится в сообщении.

Из-за большого количества заболевших учащихся в районе временно закрыты школы села Нарым и поселка Шпалозавод, а в детских садах закрывают единично группы.

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