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Томичам предлагают рассказать историю «Великой любви Великой войны»

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Департамент ЗАГС Томской области объявил конкурс фотоисторий «Великая любовь Великой войны». Томичам предлагают рассказать историю своей семьи в годы Великой Отечественной войны.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, фотоснимки и письма супружеских пар периода Великой Отечественной войны с описанием истории семьи и сопроводительными документами до 10 апреля можно передать в любой территориальный отдел ЗАГС или отправить по электронной почте z-pravo5@tomsk.gov.ru.

Победителей в номинациях «Любовь сильнее военных преград», «Свадьба в гимнастерке», «Семья, рожденная в тылу» и «Письмо семье с фронта» конкурсная комиссия определит до 25 апреля. Церемония награждения дипломами пройдет в торжественной обстановке.

Для участия в конкурсе также принимаются снимки, письма или их копии довоенного и послевоенного периода.

Положение о конкурсе можно посмотреть тут.

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