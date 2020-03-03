В Томской области выбрали подрядчиков на ремонт дорог в 2020 году

3 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: Вячеслав Смирнов

Томская область заключила контракты с семью подрядчиками, которые займутся ремонтом дорог в рамках нацпропекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» 2020 года. В рамках проекта из областного и федерального бюджетов будет выделено 3,4 млрд рублей.

Как сообщает пресс-служба обладминистрации, по итогам конкурсных процедур определены семь подрядчиков для строительства и ремонта 13 региональных объектов общей протяженностью 126,2 км. Областное дорожно-строительное управление отремонтирует два участка автомагистрали Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево, участки автодорог Томск ‑ Мариинск, Томск ‑ Мирный ‑ Межениновка, Первомайское ‑ Белый Яр и завершит строительство подъезда к терминалу международного аэропорта «Богашёво». Компания «Сибстройцены» проведет ремонт участков автодорог Томск ‑ Каргала ‑ Колпашево и Каргала ‑ Бакчар в Шегарском районе. С «Кузбассдорстроем» заключен контракт на ремонт участка автотрассы Томск ‑ Аэропорт. «СМУ-7» приведет в нормативное состояние участок автодороги Чёрная Речка ‑ Кисловка. Подъезд к селу Дзержинскому отремонтирует «Томскдорстрой».

На принципах контракта жизненного цикла отремонтируют два участка автодороги Могильный Мыс ‑ Парабель ‑ Каргасок компании «СК Гефест» и «СКС-СП». По завершении ремонта подрядные организации обеспечат их содержание в течение трех лет.

Первым в Томской области, в октябре 2019 года, контракты с подрядчиками заключило ЗАТО Северск. «Кузбассдорстрой» будет ремонтировать в закрытом городе пять объектов: улицы Калинина, Комсомольскую, Крупскую, Ленина и Северную автомагистраль.

В Томске подрядчики нацпроекта были определены в декабре. «Томская строительная компания» выполнит ремонт улиц Артёма, Косарева, Усова, Пушкина с путепроводом, площадь Соляную и проспект Ленина. «Братство» приведет в нормативное состояние улицы 79-й Гвардейской дивизии, Пролетарскую и Профсоюзную. «Кузбассдорстрой» отремонтирует улицу Елизаровых.

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