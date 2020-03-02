Северская самбистка стала второй на Чемпионате России

Северчанка Валерия Анисимова завоевала «серебро» на Чемпионате России по Самбо, который проходил в Чувашии. В главном старте сезона участвовали более 600 спортсменов из 56 регионов России, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«Мастер спорта международного класса Валерия Анисимова в весовой категории до 64 килограммов завоевала серебряную медаль. По итогам выступления она включена в состав сборной России для участия в чемпионате Европы, соревнования пройдут в мае 2020 года в Екатеринбурге», — сообщил тренер спортсменки Денис Вышегородцев.

Еще одна представительница Томской области, мастер спорта России Виктория Сергиевская остановилась в шаге от пьедестала и заняла пятое место.

Валерия Анисимова является спортсменкой Томской областной спортивной школы олимпийского резерва, спортсменом-инструктором северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» и учится в Томском государственном педагогическом университете. Помимо Дениса Вышегородцева, ее также тренирует Наталья Вахмистрова.

Виктория Сергиевская обучается в Томской областной спортивной школе олимпийского резерва и национальном исследовательском Томском государственном университете.

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