Новое общежитие ТГУ предлагают назвать «Звездными вратами», «ТГУмничками» и «Зачёткой»

2 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-служба ТГУ

Томский госуниверситет завершил приём вариантов названий для общежития, которое будет введено в эксплуатацию в марте 2020 года. За две недели на конкурс поступило более 150 наименований, среди которых романтические, футуристические, в духе советского времени и другие.

Как сообщает пресс-служба вуза, в ближайшие дни комиссии предстоит выбрать топ-10 названий, которые будут представлены на голосование в группе ТГУ в ВК.

Первоначально предполагалось, что в поиске названия для нового общежития будут участвовать студенты, аспиранты и преподаватели ТГУ. Однако, бывшие выпускники университета и томичи, неравнодушные к университету тоже изъявили желание поучаствовать в выборе имени. За две недели было прислано более 150 названий с обоснованием выбора.

Среди предлагаемых вариантов прослеживается несколько направлений: тематика, связанная с рекой и морем — «Бригантина», «Фрегат», «Причал», «Корвет», «Бриг», «Наутилус»; романтический уклон — «Начало пути», «Вдали от дома», «Звездные врата», «Лунная соната», «Юнона и Авось»; названия в духе советского времени — «Единая коммуна», «Главотдыхбыт», «Коммунарка». Ряд предложенных вариантов напрямую связан с университетской тематикой: «Зачётка», «Магистрант», «СтудентЭлитТомск», «Гезехус», «Кампус ТГУ». Каждый десятый участник конкурса предлагал англоязычные названия: «MyWay», «NovaStar», «SuperNova», «DoubleRoyal», «Big hope», «Forward», «van&gog».

Многие авторы старались подходить к выбору названия с креативом, так появились «ТГУмнички», «Умные соседи», «Александр Блок» и «Александр второй Блок». Исходя из пояснений авторов, при выборе названия одни ориентировались на его звучность (чтобы хорошо звучало на разных языках), другие хотели подчеркнуть, что в общежитии проживает молодая эрудированная молодежь, третьи хотели сделать прямую привязку к университету и местности («Аркада на Аркадии», «Мавлюкеевское»).

— Очень приятно, что люди настолько активно откликнулись на наш призыв поучаствовать в выборе названия и проявили фантазию, — говорит проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский. — В ближайшее время все предложенные варианты рассмотрит комиссия, в которую вошли представители студенческого профкома, студсовета, управления социальной и молодёжной политики, деканатов и учебных институтов, ректората ТГУ, управления информационной политики университета. Комиссии предстоит определить топ-10 названий, которые будут выставлены на голосование в группе ТГУ в ВК. Победителя мы узнаем в марте.

Добавим, что этап строительства и отделки нового общежития завершен, в настоящее время идет монтаж и установка мебели, бытовой техники. Новосёлами двух корпусов, общая площадь которых превышает 21 тысячу квадратных метров, станут, в основном, магистранты и аспиранты всех факультетов и учебных институтов ТГУ.

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