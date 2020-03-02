Open Innovations Startup Tour вновь приедет в Томск

2 марта 2020 / Томский Обзор / Фото: пресс-центр Open Innovations Startup Tour 2020

Региональный этап Open Innovations Startup Tour состоится в Томске 1 и 2 апреля. Заявки на участие в конкурсе стартапов принимаются до 18 марта. Победитель гранд-финала получит денежный приз в размере 300 тысяч рублей и путевку в полуфинал конкурса Startup Village.

Как сообщает пресс-служба Open Innovations Startup Tour крупнейшее в России и СНГ мероприятие по поиску перспективных стартапов пройдет в Томске уже в пятый раз. В этом году Администрация Томской области организует бесплатный тренинг по подготовке конкурсных презентаций и заявок на участие в Startup Tour. Он состоится 7 и 9 марта в «Точке кипения – Томск» (пр. Ленина, 26), регистрация открыта для всех желающих.

Центральным событием первого дня Startup Tour в Томске станет панельная дискуссия «Регион как опорная точка перехода к цифровой экономике» с участием представителей власти, бизнеса, индустрии и сферы образования. Представители Фонда «Сколково» и других институтов развития выступят с открытыми мастер-классами и расскажут о мерах поддержки технологических предпринимателей.

Екатерина Иноземцева, генеральный директор АНО «Сколково Форум»: «Ранее в рамках программы мы постоянно сталкивались с тем, что нашей основной целевой аудитории приходилось разрываться между участием в менторских сессиях и образовательных модулях. Поэтому мы приняли решение сделать всю образовательную часть дистанционной и посвятить первый день в каждом городе активной менторской работе. Видеозаписи лекций спикеров образовательной программы будут доступны всем, кто зарегистрируется для участия в Стартап-туре».

Во второй день Startup Tour состоится конкурс инновационных проектов. Участники поборются за приз в размере 300 тысяч рублей и возможность участия в программе «Старт», позволяющей получить 2 млн рублей на развитие проекта от Фонда содействия инновациям. Все победители получат приглашения на самую масштабную стартап-конференцию в России и СНГ Startup Village.

Конкурс проводится по трем направлениям — индустриальные и энергетические технологии, информационные технологии, биотехнологии в медицине и сельском хозяйстве. Зарегистрироваться для участия можно на сайте Startup Tour, заявки в Томске принимаются до 18 марта.

Партнером Startup Tour в Томске выступит Cartier Women’s Initiative. Эта ежегодная премия была создана в 2006 году Cartier и INSEAD Business School для поддержки предпринимательниц, которые возглавляют социально значимые коммерческие проекты. Представители премии расскажут в Томске о достижениях женщин в сфере социального предпринимательства и объяснят, как подготовить свой проект к участию в международном конкурсе женских стартапов Cartier Women’s Initiative с главным призом в размере 100 тысяч долларов США.

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