Томские альпинисты приняли участие в международном восхождении в горах Алтая

18 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Архив ТФА

С 19 по 28 января 2020 года томичи Иван и Елена Темерева участвовали в международной поездке на замерзшие водопады Алтая.

Команда состояла из пяти испанцев (каталонцев), трех французов, двух томичей и одного новосибрица. За три дня лазания при средней температуре -10 в районе поселка Акташ пройдены водопады Храповский, Кара-Тык, Улары и Шинок.

Следующие три дня ледолазы грелись в долине Чулышмана (-3-5 гр.). Здесь удалось подняться на водопады Кулузун, Кату-Ярык, Уту-Кая и Дол-Озы.

"Теплая погода сделала свое дело – льда в этом году почти на всех водопадах необычайно много, но при этом почти по всем сверху бежит вода, что изрядно осложняет движение альпинистов", - сообщил Иван Темерев (ТФА).

Он также добавил, что помимо этого сделаны скорее всего первопрохождения на выпадающих в Чулышман небольших каскадных реках Саратун, малый КУлузун, ручей Межелик.

Фото: Архив ТФА

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