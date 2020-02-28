Северский тренер по самбо вошел в число лучших в России

Томский Обзор / Фото: 28 февраля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Наставник северской детско-юношеской спортивной школы «Русь» Денис Вышегородцев стал лучшим тренером по самбо в России по итогам 2019 года. Такое решение было принято в рамках итоговой конференции федерации самбо, в котором приняли участие представители 47 региональных отделений, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Исполком всероссийской федерации самбо отметил тренеров, показавших высокие результаты в 2019 году. Денис Вышегородцев победил в номинации «Лучший тренер» среди спортсменок юниорского возраста.

В прошлом году самбистки под его руководством завоевывали награды на крупнейших российских и международных соревнованиях. Так, мастер спорта международного класса Валерия Анисимова победила на Кубке России среди женщин и завоевала серебряные медали на первенстве России среди юниоров до 23 лет, чемпионате России и Европы среди женщин.

Мастер спорта России Виктория Сергиевская стала обладателем Кубка Европы среди женщин, победила на юниорском первенстве мира и первенствах России до 21 года и 23 лет и заняла второе место на Кубке России среди женщин.

Денис Вышегородцев работает тренером уже почти 20 лет. Также он является спортивным судьей международной и всероссийской категории и мастером спорта России по самбо.

Тэги/темы: