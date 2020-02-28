В томском Ботсаду зацвели «Валентина Морякина» и «Снежные ресницы»

28 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: СибБС ТГУ

В Ботаническом саду Томского госуниверситета начинается цветение азалий. Томичи смогут увидеть цветение новых сортов, выведенных учёными СибБС ТГУ. Наряду с этим Ботсад приглашает всех желающих поучаствовать в конкурсе «Назови азалию», сообщает пресс-служба вуза.

«Селекцией азалий мы начали заниматься в 2016 году, — говорит директор СибБС ТГУ, автор новых сортов Михаил Ямбуров. — К настоящему времени мы получили около 150 вариантов гибридов, в этом году зацвело уже 40. Для регистрации в качестве сортов мы отобрали 10 вариантов с интересными сортовыми признаками. В этом году мы надеемся, что наши цветущие коллекции будут радовать томичей ещё больше и дольше».

Среди новинок СибБС — сорт «Валентина Морякина». Такое название учёные СибБС дали цветку в честь Валентины Андреевны Морякиной, которая была известным дендрологом и почти 40 лет руководила Сибирским ботаническим садом ТГУ. В 2019 году исполнилось 90 лет со дня рождения Валентины Андреевны, и за большой вклад в развитие ботанического сада и озеленение Томска коллеги назвали в её честь сорт с самыми крупными цветками. У сорта «Валентина Морякина» очень крупные для азалий цветки — 10-11 см диаметром — и приятная нежно-сиреневая окраска лепестков. Как отмечают коллеги, Валентина Андреевна очень любила сиреневый цвет.

«Сорт „Белый лебедь“ назван за чистую белую окраску лепестков и необычное строение цветка. В цветке несколько тычинок превратились в некрупные лепестки, они напоминают плывущего по водной глади лебедя с приподнятыми крыльями, — рассказывает Михаил Ямбуров. — Очень красивые цветки сорта „Снежные ресницы“ напоминают румяную девицу, а 10 длинных белых тычинок — покрытые инеем ресницы».

В этом году для всех желающих появилась уникальная возможность придумать название новому сорту азалий с очень необычной и редкой окраской цветков — бледно-розовой с нежно-зелёным отливом на верхних лепестках. Для участия в конкурсе нужно до 31 марта сделать пожертвование на сайте Эндаумент-фонда ТГУ: выбрать на сайте программу «140-летие Сибирского ботанического сада», указать фамилию имя и отчество, контактные данные и в поле «Почему я вношу пожертвование» написать «Азалия». Пожертвовать можно любую сумму. Все доходы от пожертвований будут ежегодно расходоваться на развитие коллекции азалий Ботанического сада ТГУ.

6 апреля среди всех жертвователей рандомно будет выбран победитель, который получит право дать название новому сорту. Также право дать название ещё одному сорту получит и жертвователь, внёсший самую большую сумму. Через год (весной 2021 года), когда сорта будут размножены, победители получат в подарок по одному экземпляру растений для выращивания дома.

Предварительная запись на экскурсии в Ботанический сад — по тел. 52-98-16. Экскурсии проходят во вторник, четверг и субботу с 10.00 до 15.00.

Фото: СибБС ТГУ

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