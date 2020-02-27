Завтра томичей ждет ветер и мокрый снег

Томский Обзор / Фото: 27 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Завтра, 28 февраля, в Томске и Томской области ожидается мокрый снег и гололед, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС со ссылкой на данные томского Гидрометцентра.

«Сохранятся мокрый снег, порывы ветра 15-20 м/с, гололедные явления, отложение мокрого снега, ухудшение видимости, на дорогах снежные заносы», — говорится в сообщении.

В связи с получением данного прогноза томичей предупреждают о возможном возникновении ЧС, обусловленных авариями на объектах ТЭК, нарушениями в работе транспорта. Водителям рекомендуется соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть внимательными к пешеходам.

Порывы ветра лучше всего переждать в помещении. Будучи на улице, необходимо держаться подальше от шатких конструкций.

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