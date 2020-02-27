В Томской области увеличили срок, когда семья с пятью и более детьми может встать в очередь за жильем

27 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Томский Обзор

Депутаты Законодательной думы Томской области приняли изменения в региональный закон, позволяющий получить жилье семьям с пятью и более несовершеннолетними детьми, которые встали на учет до 1 января 2015 года, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на собственного корреспондента из зала парламента.

Ранее претендовать на квартиры от государства могли только семьи, которые встали на учет до 1 января 2014 года.

«При увеличении срока на данную меру сможет претендовать 31 многодетная семья, необходимые бюджетные средства предусмотрены в областной казне — 94 млн рублей «, — заявила глава областного департамента по вопросам семьи и детей Маргарита Шапарева, выступая на собрании облдумы.

Как ранее сообщал замгубернатора региона Иван Деев, семьи, получившие квартиру, смогут приватизировать ее спустя девять месяцев.

«Мы каждый год будем продлять на один год срок действия этого закона. В течение пяти лет попробуем закрыть вопрос. В этот раз пойдем по пути, который показал себя при работе с детьми-сиротами: у семей будет девять месяцев, чтобы „показать“ себя, и чтобы мы, как государство, дали им возможность приватизировать купленную им квартиру. Это будет механизм, который предотвратит накопление долгов и поможет семьям быть более обязательными», — пояснил вице-губернатор.

По данным обладминистрации, за последние пять лет на учет для получения жилья встали 100 семей. Для обеспечения их квартирами потребуется более 300 млн рублей.

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