В Томской области отремонтируют дамбу на реке Ум, где ранее была объявлена локальная ЧС

26 февраля 2020 / Томский Обзор

В 2020 году в Томской области начнется капремонт дамбы на реке Ум в районе села Кандинка. На реализацию проекта выделят 48,4 млн рублей, из них 40,1 млн - из федеральной казны, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Многочисленные повреждения элементов дамбы специалисты отметили после весеннего половодья 2017 года, в связи с чем на сооружении была объявлена чрезвычайная ситуация локального характера.

«Плотина на реке Ум — потенциально опасное гидротехническое сооружение. В случае аварии, которая может произойти здесь при тяжелом сценарии паводка, экономический ущерб достигнет 90 миллионов рублей, — пояснила начальник отдела водных ресурсов департамента природных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области Наталья Филатова. — Капремонт сооружения будет продолжаться в течение двух лет из-за большого объема работ, но позволит полностью восстановить защитные функции плотины и продолжить ее безаварийную эксплуатацию».

В рамках капремонта дамбы, который планируется начать сразу же после прохождения половодья, будет произведена замена трубчатого дренажа и донного водосброса с металлической шахтой управления затворами, восстановлено крепление подводящего и отводящего каналов, а также гребня плотины до проектных отметок и верхового откоса грунтовой плотины.

В период ремонтных работ на объекте будут соблюдаться все экологические требования, в том числе по предотвращению загрязнения водоохранной зоны и содержанию в порядке прибрежной защитной полосы.

Гидротехническое сооружение на реке Ум введено в эксплуатацию в 1989 году. В его состав входят грунтовая плотина, ковшовый водосброс, донный водоспуск с башней управления затворами и ледозащитное сооружение.

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