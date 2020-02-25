Томские подводники привезли 19 медалей с этапа Кубка мира

Томский Обзор / Фото: 25 февраля 2020 // Фото: tomsk.gov.ru

Томские подводники в составе сборной России заняли второе место на первом этапе Кубка мира по подводному спорту, который завершился в венгерском городе Эгер, сообщает пресс-служба обладминистрации.

Участниками состязаний стали более 650 спортсменов из 19 стран Азии, Европы, Африки и Америки. В составе томской команды выступили девять спортсменов из учебно-спортивного центра водных видов спорта имени Виктора Шевелева, их сопровождали тренеры Юлия Поздеева и Григорий Шумков.

Команда Tomsk Region уверенно заняла второе место в командном зачете, став сильнейшей среди российских коллективов. Первое место заняла украинская команда Agualeader-CSTK, третьими стали подводники из Санкт-Петербурга.

«Томичи завоевали 19 медалей — 18 личных наград и одну эстафетную, из них десять золотых. Отличное выступление ветеранов и молодежи на старте сезона позволяет надеяться на итоговый успех в Кубке мира. Отдельно порадовали Глеб Иванов и Алексей Берестов — на счету наших юниоров по два «золота» и «серебру», — сообщила президент федерации подводного спорта Томской области Наталья Гречихина.

Три золотых медали в индивидуальных дисциплинах среди женщин завоевала Алена Паршина, три «бронзы» принесла команде Мария Надеина. Заслуженный мастер спорта Александра Скурлатова завоевала одну серебряную и две бронзовые медали, в соревнованиях юниоров Татьяна Причинина заняла второе место и дважды победила.

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