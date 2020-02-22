Томичей приглашают на открытую лекцию главного редактора альманаха «Дирижабль»

22 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Во вторник, 25 февраля в Томске в галерее «В Главном» пройдет открытая лекция художника и поэта, главного редактора литературно-художественного альманаха «Дирижабль» Евгения Стрелкова.

Как сообщают организаторы, лекция посвящена истории возникновения новых визуальных технических медиа (камера-обскура, волшебный фонарь, диарама, фотография) и их влиянию на искусство и науку.

Так, фотография не только стала художественным жанром (оставаясь при этом и документальным свидетельством, и научным инструментом), но и породила направление photo-based-art, где фотоснимки препарируются и анализируются по законам совсем других художественных форматов. В лекции также приводится классификация медиа по Маршаллу Маклюэну, концепция канала/шум Клода Шеннона, наблюдения Фридриха Киттлера, а также образцы произведений современного искусства.

Начало лекции в 18.30. Вход свободный, по предварительной регистрации.

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