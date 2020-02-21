Томичей приглашают на выставку и открытую лекцию главного редактора альманаха «Дирижабль»

В четверг, 27 февраля, в Томске в галерее «В Главном» (главный корпус ТГУ, пр.Ленина, 36) состоится открытие выставки нижегородского поэта, современного художника и главного редактора литературно-художественного альманаха «Дирижабль» — Евгения Стрелкова.

Как сообщают организаторы, выставка посвящена гибридам: болезненным и пугающим, изумляющим и обнадеживающим. Иногда графические гибриды художника Евгения Стрелкова — знаки, отмечающие наступление эпохи нейрокомпьютерных симбиотов и генетических химер. А иногда — следы неразумного соединения разных сущностей, как в проекте, посвящённым превращению реки Волги в цепь озер («Сирены: Каскад»).

Выведенные (или найденные) художником гибриды — повод для размышления о внедрении нового в традицию, будь то психологические опыты эпохи просвещения («Эпициклы...») нынешние практики нейрогенетики («Мушиный квартет», «Аудиобинокуляр») или ожидания возникновения новой биоты («CyberNeuruFauna»).

Выставка станет интересна художникам, графикам, журналистам, филологам, людям, интересующимся наукой.

В 19:00 состоится поэтический вечер «научных» стихов. Выставка «Гибриды» в галерее «В главном» продлится до 3 апреля. Вход на выставку бесплатный, по предварительной регистрации.

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