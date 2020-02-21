Сотрудники «Томскнефти» подключились к корпоративной диспансеризации

21 февраля 2020 / Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК / Фото: Пресс-служба АО «Томскнефть» ВНК

«Роснефть» уделяет большое внимание укреплению здоровья и про­фессиональному долголетию своих сотрудников. Компания разработала качествен­но новую программу диспансеризации и организовала доступный и удобный процесс ее прохождения. Многие дочерние общества подключились к проекту в 2020 году. В их числе и «Томскнефть».

— Цель диспансеризации — выявление жиз­неугрожающих заболеваний на ранних стадиях для дальнейшего диагностирова­ния, лечения и профилактики, — рассказыва­ет главный специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры АО «Томскнефть» ВНК Анастасия Дубовик. — В основном проект направлен на выявление сердеч­но-сосудистых и онкологических забо­леваний. Проводится глубокий анализ состояния здоровья работников. В рамках диспан­серизации дополнительно они могут получить консультации онколога, уроло­га, пройти УЗИ внутренних органов, расширенный объем лабораторных ис­следований.

При необходимости сотрудники направляются на лечение, в том числе, высокотехнологичное, в специализированные клиники по всей России. Удобно то, что первый этап диспансеризации, на котором выявляются отклонения в здоровье, проводится совместно с периодическим медицинским осмотром, поэтому сотрудникам не нужно лишний раз посещать больницу и тратить на это время. Вместе с тем в компании заверяют: результаты диспансеризации никак не влияют на выдачу допуска к профессии.

Дополнительное обследование проводится только с согласия работника и оно бесплатно.

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