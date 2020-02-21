Сотрудники «Томскнефти» подключились к корпоративной диспансеризации
«Роснефть» уделяет большое внимание укреплению здоровья и профессиональному долголетию своих сотрудников. Компания разработала качественно новую программу диспансеризации и организовала доступный и удобный процесс ее прохождения. Многие дочерние общества подключились к проекту в 2020 году. В их числе и «Томскнефть».
— Цель диспансеризации — выявление жизнеугрожающих заболеваний на ранних стадиях для дальнейшего диагностирования, лечения и профилактики, — рассказывает главный специалист отдела социальных программ и корпоративной культуры АО «Томскнефть» ВНК Анастасия Дубовик. — В основном проект направлен на выявление сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Проводится глубокий анализ состояния здоровья работников. В рамках диспансеризации дополнительно они могут получить консультации онколога, уролога, пройти УЗИ внутренних органов, расширенный объем лабораторных исследований.
При необходимости сотрудники направляются на лечение, в том числе, высокотехнологичное, в специализированные клиники по всей России. Удобно то, что первый этап диспансеризации, на котором выявляются отклонения в здоровье, проводится совместно с периодическим медицинским осмотром, поэтому сотрудникам не нужно лишний раз посещать больницу и тратить на это время. Вместе с тем в компании заверяют: результаты диспансеризации никак не влияют на выдачу допуска к профессии.
Дополнительное обследование проводится только с согласия работника и оно бесплатно.