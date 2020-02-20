До конца недели в Томске демонтируют ледовые городки у Авангарда и на Белом озере

В Томске до конца этой недели завершатся работы по демонтажу ледовых горок и снежных скульптур на территориях зимнего отдыха в районе дома творчества Авангард и на Белом озере. Параллельно идет демонтаж городка в Сквере студенческих отрядов, сообщает пресс-служба мэрии.

Городки начали разбирать раньше срока в связи с тем, что из-за теплой погоды скульптуры и городки начали таять и разрушаться. После осмотра специальной комиссией было принято решение раньше срока демонтировать ледовых фигур и большую ледяную горку на Ново-Cоборной площади. Та же работа продолжается и на других зимних площадках города, где подрядчики уже приступили к частичному демонтажу.

За вчерашний день были демонтированы ледовые горки на Авангарде, а сегодня там запланирован вывоз льда. Кроме того, подрядчик должен на днях приступить к демонтажу ледовых фигур на Белом озере. В период работ томичей просят соблюдать меры безопасности.

Также вчера специалисты демонтировали 3-метровую горку в сквере ССО, остальные ледовые конструкции по результатам ежедневных осмотров сотрудниками районной администрации находятся в нормативном состоянии. Их демонтаж будет происходить поэтапно по мере необходимости. Сотрудники районных администраций мониторят состояние ледовых фигур в ежедневном режиме.

Напомним, за время новогодних праздников ледовые городки на Авангарде, Белом озере и в Сквере студенческих отрядов посетили несколько тысяч томичей. Для взрослых и детей там работали катки, были установлены наряженные елки, ледовые и светодиодные скульптуры.

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