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Томичи могут сдать макулатуру, чтобы помочь бездомным животным

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Волонтеры Томского политехнического университета объявили массовый сбор макулатуры. Все сырье будет отправлено на переработку, а вырученные средства передадут приютам для бездомных кошек и собак, сообщает пресс-служба вуза.

Макулатура будет приниматься с 18 февраля по 31 марта в общежитиях Томского политеха по адресам: ул. Вершинина, 37, Вершинина, 48, Пирогова, 18а. Оставить заранее рассортированную макулатуру — бумагу формата А4, картон, тетради, газеты — можно в «коробочках счастья».

Сбор, в первую очередь, направлен на студентов, у которых в течение всего обучения скапливается много бумаг. Но принять участие в акции могут все желающие. Вырученные средства пойдут на помощь животным, находящимся в пункте передержки «Колыбель Дианы» и приюте для собак Dog house.

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