Специалисты прогнозируют спокойное половодье в Томской области

19 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Владимир Дударев

Весной 2020 года специалисты межведомственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций ожидают классический сценарий весеннего половодья, сообщает пресс-служба администрации Томской области.

Предварительные выводы о характере вскрытия рек были сделаны на основе толщины льда на водоемах, увлажнения и промерзания почвы, а также ряда других параметров, которые в среднем находятся в пределах или ниже многолетней нормы.

Независимо от прогнозов планируется отработать полный цикл всех профилактических мероприятий. Так, главы муниципалитетов, чьи территории попадают в зону потенциального подтопления, должны предусмотреть запасы продовольствия, ГСМ, медикаментов и энергетических ресурсов для котельных. На случай осложнения обстановки в готовности также будут находиться пункты временного размещения людей и безопасные места для отгона скота.

Как сообщил директор регионального Центра государственного мониторинга состояния недр Виктор Льготин, окончательные выводы о характере ледового покрова рек и рекомендации по противопаводковым мероприятиям будут готовы после второго цикла ледовых работ, который завершится до 1 марта.

«По предварительным данным аномально теплая зима этого года сильно влияет на формирование ледового покрова на Томи, который на сегодняшний день существенно меньше показателей прошлых лет. С учетом малой толщины льда можно ожидать вскрытия Томи в средние сроки с отклонением в сторону ранних», — сказал Виктор Льготин.

В числе факторов для спокойного прохождения ледохода специалисты также отметили отсутствие на реках подледной шуги. В качестве превентивных мер подрывы льда на Томи рпекомендуют у протоки Светлой, ледопильные работы — в районе острова Чернильщиковский и Северного моста. В черте областного центра взрывать лед не планируется.

«Всего на организацию противопаводковых мероприятий в областном бюджете запланировано 20 миллионов рублей», — уточнил начальник областного департамента защиты населения и территории Сергей Лукин.

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