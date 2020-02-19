Обвиняемая по делу о гибели 12 человек на пилораме гражданка КНР останется под арестом

19 февраля 2020 / Томский Обзор

Томский областной суд не удовлетворил жалобу адвокатов на арест гражданки КНР Сунь Аньни — директора ООО «Грин Вуд», 12 сотрудников которого погибли при пожаре в поселке Причулымский, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на пресс-службу суда.

«Жалоба рассмотрена, решение Кировского районного суда (об аресте — прим.ред.) оставлено без изменения», — сказал сотрудник пресс-службы.

21 января в одноэтажном деревянном доме в поселке Причулымский Асиновского района Томской области произошел пожар, в котором погибли 12 сотрудников китайской лесозаготовительной компании ООО «Грин вуд», в том числе 11 граждан Узбекистана.

Директора пилорамы Аньни задержали, предъявили обвинение по ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам) и арестовали. Виновной она себя не признала. Адвокаты обжаловали арест своей подзащитной.

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