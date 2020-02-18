Большинство ДТП в Томской области случается по вине водителей — замгубернатора

Томский Обзор / Фото: 19 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Превышение скорости, выезд на встречную полосу и вождение в пьяном виде вновь стали самыми распространенными причинами ДТП в Томской области. Об этом на заседании региональной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения сообщил заместитель губернатора по вопросам безопасности Игорь Толстоносов.

«В 2019 году по вине водителей произошло почти 89 процентов всех ДТП. Именно неуважение к другим участникам дорожного движения и непонимание ответственности за жизнь и здоровье людей приводит к смертельным авариям», — цитирует замгубернатора пресс-служба обладминистрации.

Как уточнил начальник регионального управления ГИБДД Вячеслав Трещев, в 2019 году неправильный выбор скорости движения стал причиной 13% ДТП: это 97 дорожных аварий, где погибли 18 и пострадали 110 человек.

С выездом на встречную полосу было связано 26% всех смертельных аварий (80 ДТП). Водители с признаками опьянения стали причиной 97 ДТП, где погибли 29 и пострадали 129 человек.

Главам муниципалитетов совместно с профильными областными службами поручено организовать постоянный мониторинг аварийности на дорогах и реализовывать комплекс мер для ликвидации образовавшихся очагов ДТП в течение двух месяцев с момента их выявления.

Департаменту транспорта дорожной деятельности и связи Томской области комиссия поручила по результатам анализа данных о ДТП определить перечень первоочередных мероприятий по совершенствованию дорожных условий.

В 2019 году число ДТП с пострадавшими в регионе сократилось на 5,6% — до 737 случаев. Наибольшее количество дорожных аварий произошло в Октябрьском (116) и Ленинском (99) районах Томска.

За год сотрудники Госавтоинспекции привлекли к административной ответственности 464 тысяч человек. За управление транспортом в состоянии опьянения были задержаны почти 4 тысячи водителей. По фотоматериалам с комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД было вынесено почти 300 тысяч постановлений.

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