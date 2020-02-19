За год МТС улучшил качество связи в 33 населенных пунктах Томской области

Пресс-служба МТС / Фото: 19 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

В 2019 году МТС улучшил качество связи более чем в 30 населенных пунктах Томской области. Потребление мобильного интернета жителями региона выросло на 40%.

В 2019 году новые базовые станции стандарта LTE появились в 11 районах области - в небольших (до 2 000 человек) населенных пунктах: Леботёр, Турунтаево, Нелюбино, Вороново, Итатка, Баткат, Ягодное, Чердаты, Володино, Николаевка, Кирзавод, Заречный, а также в Утраме - одном из самых древних сёл Томской области. Также была расширена зона покрытия на областных автодорогах, в том числе на федеральной трассе М-53, «Байкал» М, на участке Томск – Северск, Томск – Мариинск, а также на дорогах, проходящих по Томскому, Кожевниковскому и Чаинскому районам.

В 2019 году сеть 4G от МТС впервые появилась туристических местах, популярных у жителей и гостей Омской области: в районе Семилужского острога, а также в селе Нарга у паромной переправы в Могочино, что ведет к Никольскому женскому монастырю.

В 2019 году покрытие было улучшено в пригородах Томска: скоростная сеть LTE пришла в село Заварзино (СНТ «Кедр»), посёлок Родионово (СНТ «Роботрон») и в район Приборного завода (СНТ «Вишня»). Скоростным LTE-интернетом обеспечен Томский логистический центр «Терминал» близ деревни Петровский Участок.

Новые базовые станции LTE появились в Александровском, Каргасокском, и Томском районах региона. Общаться с близкими не только по телефону, но и по видеосвязи, а также «серфить» на высоких скоростях могут вахтовики-нефтяники на таких стратегических объектах, как нефтеперекачивающая станция «Раскино», компрессорная станция «Александровская», нефтяные месторождениях «Двуреченское» и «Майское», а также нефтеперерабатывающий завод ООО «Томскнефтепереработка».

В 2019 году сеть 3G впервые появилась в селе Половинка, поселках Басандайка, Рассвет, Заречный, деревнях Новомихайловка, Чернышевка Томского района, а также в СНТ «Спутник» города Северска.

«В прошлом году мы активно развивали нашу сеть именно в районах области – количество базовых станций за год увеличилось на 20 процентов. Новое покрытие LTE позволило обеспечить цифровыми сервисами жителей небольших населенных пунктов Томского региона, а потребление мобильного интернета в сети LTE выросло за год в 1,5 раза. Поэтому мы планомерно расширяем сеть и точечно улучшаем покрытие там, где это наиболее необходимо. В наших ближайших планах - запуск LTE в селе Малиновка и в Губинском кедровнике», – рассказал директор МТС в Томской области Марина Фещенко.

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