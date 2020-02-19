В Томске стартуют курсы по подготовке к «Тотальному диктанту»

19 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Виктория Евстафьева

В пятницу, 21 февраля, в Томске начнутся курсы по русскому языку в рамках подготовке к всемирной акции «Тотальный диктант», сообщают организаторы мероприятия.

В Томске курсы «Русский по пятницам» состоятся пройдут 21 и 28 февраля, 6, 13, 20, 27 марта и 3 апреля в 215 аудитории главного корпуса НИ ТГУ (пр. Ленина, 36). Начало занятий — в 18.25. Ведущий курсов — кандидат филологических наук, доцент кафедры русского языка филфака ТГУ, автор курса «Русский язык как инструмент успешной коммуникации» Нина Александровна Агапова. На курсах участники смогут не только повторить теорию, но и закрепить правила орфографии и пунктуации на практике. Темы занятий, опираясь на текст будущего диктанта, разработал Экспертный совет Тотального диктанта, ядро которого находится в Новосибирском государственном университете.

«Занятия не смогут вместить весь курс русского языка, но позволят участникам вспомнить правила орфографии и пунктуации, потренироваться в написании диктантов, а также обсудить с преподавателями сложные случаи. Для тех, кто не может посещать очные курсы, в марте мы запускаем онлайн-школу на сайте проекта, где в формате вебинаров можно подготовиться к Тотальному диктанту. В прошлом году эти уроки онлайн посмотрели 112 тысяч человек», — рассказывает председатель Экспертного совета Наталья Кошкарёва.

Участие в курсах — бесплатное. Для участия необходимо зарегистрироваться. В Томске курсы «Русский по пятницам» проходят при поддержке Национального исследовательского Томского государственного университета, опорного вуза Тотального диктанта в Томске, и проекта «Открытый университет».

Занятия по русскому языку состоятся в 100 городах 14 стран: России, Абхазии, Великобритании, Вьетнаме, Германии, Израиле, Казахстане, Монголии, Республике Кипр, ОАЭ, Финляндии, Франции и Эстонии.

Информация о Тотальном диктанте в Томске доступна в социальных сетях ВКонтакте и Instagram. Хэштеги Тотального диктанта в Томске: #всемдиктант #тотальныйвтомске.

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