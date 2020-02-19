В Томской области выявили 14 памятников археологии эпох палеолита, неолита, раннего железного века и средневековья

19 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Центр по охране и использованию памятников истории и культуры

В 2019 году на территории Томска, а также Зырянского и Томского районов было выявлено 14 памятников археологии. На уже выявленных объектах археологии, например, курганном могильнике «Шеломок I» и культурном слое Богородице-Алексеевского монастыря для сохранения объектов культурного наследия специалисты провели спасательные полевые работы.

Как уточняют в пресс-службе обладминистрации, всего в 2019 году томские археологи обнаружили 800 артефактов. Сейчас предметы готовят к передаче в Томский областной краеведческий музей имени Шатилова.

Так, специалисты «Сибирской археологии» совместно со студентами ТГПУ на курганном могильнике «Шеломок I» в Томском районе нашли фрагменты керамических сосудов, изделия из бронзы, рога и кости, а также предметы, изготовленные в скифо-сибирском зверином стиле.

На территории Богородице-Алексеевского монастыря в Томске обнаружена медаль в память о 100-летии Отечественной войны 1812 года, утвержденная в 1912 году императором Николаем II. Также в старинной обители найдены монеты XVIII-XIX столетий, православные нательные кресты, деревянные четки и другие предметы.

«По сравнению с 2018 годом, в 2019 году количество полевых археологических работ в регионе увеличилось вдвое: проведено более 150 археологических разведок, — сообщила председатель комитета по охране объектов культурного наследия Томской области Елена Перетягина. — Кроме того, в 2019 году комитет организовал 54 выездные проверки на археологические памятники региона».

В Томской области находится 294 объекта археологического наследия федерального значения и 890 выявленных объектов археологии. Памятники представляют все исторические эпохи — от палеолита до позднего средневековья.

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