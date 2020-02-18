Томские альпинисты стали победителями и призерами домашнего этапа Кубка России по ледолазанию

18 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: Архив ТФА

В минувшие выходные, с 14 по 16 февраля в Томске на территории Большого трамплина на альпинистском тренажёре прошли два старта российского уровня — IV этап Кубка России и всероссийские юношеские соревнования по альпинизму (ледолазанию).

В них приняли участие спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярского края, Кемеровской области, Алтайского края, Кировской и Томской област. Всего было около 100 спортсменов от 13 до 54 лет.

Соревновались в двух дисциплинах: «трудность» и «скорость». В «трудности» участники с помощью ледовых инструментов поднимались, как можно выше по зацепам на нависающей конструкции (высота над землей 17 м, длина трассы 25 м). На «скорость» ледолазы бегали в парной гонке по вервтикальному льду на 15-ти метровую высоту

Старт провели «Томская федерация альпинизма» совместно с Домом детства и юношества «КЕДР». Уже много лет подряд эти организации строят совместные планы и успешно организуют различные проекты.

«Мне кажется, что Томск начал занимать устойчивую позицию одного из центров развития российского ледолазания. Здесь закладываются хорошие традиции подготовки спортсменов. Тут же с каждым годом все больше „растет“ один из самых современных „ледодромов“ страны. В 2018 и 2019 годах мы проводили Первенство России. Думаем, что вскоре сможем принять у себя и Чемпионат России», — отметил председатель МРОО «Томской федерации альпинизма» Иван Темерев.

В «трудности» победителями стали Курочкин Илья из Кировской области и Филатьева Юлия из Томской области. Второе место у воспитанника томской школы ледолазания Ивана Лощенко и Ивановой Ксении из Красноярского края. Бронзовой медалью награжден Дмитрий Гребенников из Алтайского края и Овченкова Александра из Москвы.

В «скорости» самыми быстрыми стали Немов Антон из Кемеровской области и Филатьева Юлия — воспитанница ДДЮ «Кедр». Серебряные медали у Бикулова Данилы и Екатерины Анищенко — оба из Кемеровской области. Третье место заняли Курочкин Илья из Кировской области и Банина Ксения из Кемеровской области.

Победители и призеры соревнований награждены дипломами и медалями Департамента по молодёжной политике, физической культуры и спорту Томской области соответствующих степеней.

Фото: архив ТФА

Тэги/темы: