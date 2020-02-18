Реализацию проекта «Формирование комфортной городской среды» в Томской области ускорят

Томский Обзор / Фото: 18 февраля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Замгубернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто поручил ускорить выполнение календарного плана проекта «Формирование комфортной городской среды». В том числе до 1 июля провести рейтинговое голосование по объектам благоустройства 2021 года, сообщает пресс-служба обладминистрации.

«В строительном национальном проекте раздел комфортной городской среды — самый быстрый: люди сразу видят результат этой работы, — сказал вице-губернатор на прошедшем накануне заседании межведомственной комиссии проекта „Формирование комфортной городской среды“. — В этом году в бюджете заложена беспрецедентно большая сумма на благоустройство — больше 600 миллионов рублей. Мы обращаем особое внимание на качество и своевременность проектной документации по благоустройству общественных пространств и дворов, а также на оперативный старт работ».

Так, на благоустройство по нацпроекту из бюджетов всех уровней в 2020 году будет направлено 441,3 млн рублей. Еще 80 млн рублей из областной казны пойдут на благоустройство дворов — такое поручение дал губернатор Сергей Жвачкин. Муниципалитеты добавят к этой сумме еще 8 млн. Также по решению главы региона 75 млн рублей вложат в благоустройство улицы Красноармейской. Проект еще на 40 млн рублей реализует город Кедровый, который в 2019 году выиграл конкурс Минстроя.

Что касается национального проекта, по нему в 2020 году в Томской области будет благоустроено 54 общественных пространства: 16 в Томске, по четыре в Северске, Стрежевом и Колпашевском районе, по три в Томском, Первомайском и Каргасокском районах, по две территории в Верхнекетском, Кожевниковском, Молчановском и Асиновском районах. В остальных муниципалитетах — по одной.

Сейчас готовы проекты благоустройства 28 общественных пространств, по 10 из них уже получено заключение об оценке достоверности сметной стоимости. Конкурсные процедуры по отбору подрядчиков стартовали в Кедровом и Стрежевом.

«К 1 марта должны быть готовы проекты всех 54 общественных пространств, — поставил задачу перед муниципалитетами Евгений Паршуто. — По графику контракты с подрядчиками должны быть заключены до 1 июля, но это нужно сделать еще раньше, чтоб к концу апреля — началу мая строители уже вышли на объекты».

Вице-губернатор также поручил провести рейтинговое голосование по выбору объектов благоустройства 2021 года не осенью 2020-го, а уже летом — до 1 июля.

«Рейтинговое голосование проходит в семи муниципалитетах, где проживает свыше 20 тысяч человек: это Томск, Северск, Стрежевой, а также Томский, Асиновский, Кожевниковский и Колпашевский районы. Заблаговременный выбор территорий позволит подготовить еще более качественные проекты благоустройства», — подчеркнул Евгений Паршуто.

О том, как реализовался проект в 2019 году можно узнать в наших материалах.

Тэги/темы: