«Ангара» и «Ямал» перестали летать в Томск из Тюмени и Иркутска

Томский Обзор / Фото: 18 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Авиакомпании «Ангара» и «Ямал» прекратили выполнять рейсы в Томск, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на материалы сайта томского аэропорта «Богашево».

В 2019 году «Ангара» дважды в неделю выполняла рейсы по маршруту Иркутск — Томск — Тюмень. «Ямал» летала по маршруту Тюмень — Нижневартовск — Томск, также по два раза в неделю.

В колл-центре авиакомпании «Ангара» «Интерфаксу» пояснили, что рейсы прекращены с января 2020 года. При этом представитель авиакомпании не исключил, что сообщение между Томском и Иркутском может возобновиться в апреле.

В авиакомпании «Ямал» сообщили, что рейсы по маршруту Томск-Тюмень не были заявлены в расписание 2020 года.

Оба направления включены Росавиацией в программу субсидирования региональных рейсов на 2020 год.

Регулярные рейсы по маршруту Иркутск-Томск авиакомпания «Ангара» начала выполнять в ноябре 2018 года на самолете Ан-148, до этого на маршруте работала «ЮТэйр» (MOEX: UTAR). С июня 2019 года «Ангара» продлила направление до Тюмени.

Авиакомпания «Ямал» выполняла рейсы по маршруту Томск-Нижневартовск-Тюмень с мая 2019 года. Полеты осуществлялись на самолете Bombardier CRJ-200.

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