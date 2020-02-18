Рабочий погиб, упав с 30-метровой высоты в томском селе
18 февраля 2020 / Томский Обзор
В селе Итатка Томского района при производстве работ погиб работник коммерческой организации, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Инцидент произошел накануне, 17 февраля. По предварительным данным, работник, выполнявший ремонтные работы на хозяйственном объекте, упал с 30-метровой высоты и скончался от полученных повреждений.
На месте происшествия работают следователи. Обстоятельства произошедшего проверяются. По их результатам будет принято процессуальное решение.
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