В Томской области открывается представительство крупного туроператора

Томский Обзор / Фото: 18 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Сегодня, 18 февраля, в Томске состоится торжественное открытие представительства «TUI Россия» в Томской области. Позже руководство компании обсудит с представителями региональной администрации заключение соглашения о сотрудничестве, сообщает пресс-служба обладминистрации.

На открытие офиса приглашены профессионалы туристической индустрии и деловых кругов Томской области. Представители «TUI Россия» расскажут о планах расширения компании в регионе, перспективах работы и предложениях для туристов на лето 2020 года.

«TUI Россия» — одна из ведущих туристических компаний России, включающая туроператора и сеть турагентств. Компания является частью крупнейшего международного туристического холдинга TUI Group. Одним из приоритетных направлений ее деятельности является развитие внутреннего и въездного туризма.

Томская область стала одним из регионов, вошедших в сеть представительств компании в России. После церемонии открытия офиса в «Точке кипения» состоится встреча с участием вице-губернатора Томской области Юрия Гурдина и заместителя генерального директора «TUI Россия» Александра Сирченко, на которой планируется обсудить заключение соглашения о сотрудничестве между регионом и туристической компанией.



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