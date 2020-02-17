Пожилая женщина погибла при падении из многоэтажки в Томске, ведется проверка
17 февраля 2020 / Томский Обзор
Вчера днем, 16 февраля, в Томске возле многоэтажного дома было обнаружено тело 83-летней женщины. По данному факту проводится проверка, сообщает пресс-служба регионального СУ СКР.
Уточняется, что на теле погибшей были обнаружены повреждения, характерные для падения с высоты. Женщина жила в доме, рядом с которым обнаружили её тело, в квартире на шестом этаже.
Следователи проводят доследственную проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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