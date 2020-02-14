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Евгений Паршуто взял под контроль капремонт томского «Пассажа Второва»

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Заместитель губернатора по строительству и инфраструктуре Евгений Паршуто взял под контроль капитальный ремонт памятника архитектуры регионального значения «Пассаж Второва» по проспекту Ленина, 111 в Томске, передает пресс-служба обладминистрации.

Накануне в администрации региона состоялся штаб по капремонту, в котором приняли участие руководители регионального комитета по охране объектов культурного наследия, Центра по охране памятников, а также ООО «Электромонтаж», разрабатывающее проект капитального ремонта.

«Во время ремонта нужно обеспечить бесперебойную работу органов власти, расположенных в здании, и, главное, безопасность пешеходов на этом участке проспекта Ленина», — поставил задачу вице-губернатор.

Проектировщик предложил ремонтировать кровлю здания-памятника поэтапно. Это позволит исключить риск затопления помещений в случае дождливой погоды.

Кроме этого, все основные работы на объекте будут проводиться с внутреннего двора, чтобы не затруднять движение по проспекту Ленина. С тыльной стороны здания рабочие будут подвозить строительные материалы. В связи с этим Евгений Паршуто поручил определить места для временной стоянки служебного транспорта.

Как сообщила председатель регионального комитета по охране объектов культурного наследия Елена Перетягина, в ходе ремонта с фасада здания уберут кондиционеры — сейчас их там более 50.

«По федеральному закону, размещение кондиционеров на фасадах памятников архитектуры запрещено, — заявила она. — Центр по охране памятников совместно с авторами проекта предлагают систему кондиционирования мульти-сплит с установкой на земле нескольких наружных блоков. Система будет проходить по этажам внутри здания с возможностью подключения кондиционеров во всех помещениях».

Компания-подрядчик, которая займется капитальным ремонтом «Пассажа Второва», определится в марте по итогам конкурса. Начать работы на кровле здания планируется в апреле.

Напомним, в 2020 году власти региона предусмотрели в бюджете 95 млн рублей на капитальный ремонт одного из главных памятников каменной архитектуры Томска. Строителям предстоит полностью заменить стропильную систему и покрытия крыши с обрешеткой. Помимо этого, реставраторы приведут в порядок лепнину старинного здания: штурвал с крыльями, увитыми лентами, а также стилизованный растительный орнамент, ионику, змей, обвивающих жезл Гермеса, и другие элементы. Предполагается, что утраченные элементы декора будут воссозданы.

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