Дорожники в Томске нанесут на пешеходные переходы шумовые полоски

Томский Обзор / Фото: 14 февраля 2020 // Фото: Владимир Дударев

Вблизи пешеходных переходов у школ Томска появятся шумовые полоски, при наезде на которые в машину передается вибрация и звуковой сигнал, что заставит водителя обратить внимание на знаки, сообщает агентство «Интерфакс-Сибирь» со ссылкой на заммэра Томка Сергей Аушев.

Дорожная инновация появится за несколько десятков метров перед пешеходными переходами у всех школ города.

«Такая дорожная разметка наносится из термопластика. При наезде на нее в автомобиле будет ощущаться вибрация и звук. Так, водители обратят внимание на дорогу, отвлекутся от телефона, увидят, что впереди пешеходный переход», — сказал Сергей Аушев.

По его словам такое предупреждение для водителей эффективнее, чем искусственные дорожные неровности — «лежачие полицейские», которые водители часто просто «пролетают».

В 2020 году в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» в Томске отремонтируют девять объектов. На это планируется потратить около 600 млн рублей.

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