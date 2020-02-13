Завтра в Томске стартует этап Кубка России по ледолазанию

13 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: архив ТФА

Завтра, 14 февраля, в Томске соберутся спортсмены со всей России для участие в IV этапе Кубка России и Всероссийских юношеских соревнованиях по дисциплине «ледолазание», сообщает пресс-служба мэрии.

На месте проведения соревнований уже работают специалисты, которые создают уникальные трассы для соревнований в дисциплине «трудность», а на скоростных трассах возводится ледовая стена из смеси снега и воды. В ближайшие дни в город начнут приезжать спортсмены из разных городов страны, члены сборных регионов и Российской Федерации, а также титулованные спортсмены – действующие Чемпионы Европы, Чемпионы мира, победители Кубка мира нынешнего сезона.

Спортсмены будут соревноваться в двух дисциплинах: «трудность» и «скорость». Взрослые участники на скорость побегут парную гонку. А юные спортсмены пойдут на рекорд в индивидуальном ледолазании. "Трудность" будет проходить на вышке, где нужно будет с помощью ледовых молотков как можно выше пройти трассу.

Соревнования пройдут в Академгородке на территории Большого трамплина на альпинистском тренажёре (ул. Королёва, 36):

Победители и призёры соревнований будут награждены дипломами и медалями Департамента по молодёжной политике, физической культуры и спорту Томской области соответствующих степеней. Помимо дипломов и медалей их так же ожидают призы от Генеральных спонсоров соревнований – компания RedFox предоставила призы для ЭКР, а для ВЮС компания O3 Ozone.

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