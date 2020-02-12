Грузовик опрокинулся на трассе в Томской области, пострадал водитель

Томский Обзор / Фото: 13 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Вчера утром, 12 февраля, на трассе Тегульдет-Покровский Яр произошло ДТП, в котором пострадал человек, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Инцидент произошел около 7.55 на 11 километре трассы. Здесь 57-летний водитель автомобиля Iveсo с прицепом, по предварительной информации, не справился с управлением и допустил опрокидывание грузовика.

С травмами водитель госпитализирован.

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