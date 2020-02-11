Пожилая женщина получила травмы при падении в томском троллейбусе

Томский Обзор / Фото: 12 февраля 2020 // Фото: 70.мвд.рф

Сегодня днем, 12 февраля, в Томске 84-летняя женщина-пассажир получила травмы в салоне троллейбуса, сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Инцидент произошел около 12.45 на пр.Фрунзе, 152д. Здесь женщина пассажир получила травмы при падении в салоне.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются. Очевидцев просят обратиться по адресу ул. Герцена, 72/1, кабинет 318, телефон 8 (3822) 271-552.

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