В Томске пройдет концерт-квартирник ко Дню больных раком

12 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

В воскресенье 16 февраля в Томске состоится благотворительный концерт — квартирник «Краски жизни» ко Всемирному дню борьбы с раком, сообщает региональная общественная организация инвалидов и онкобольных «Вместе».

Концерт состоится в 17:00 на мансарде Дома арт-пространства по адресу ул. Кузнецова, 16. Перед зрителями выступят клуб песни «Своя Среда» и студия «Акцент» под руководством Юрия Миргородского. Организаторы приглашают как постоянных участников благотворительных вечеров, так и всех желающих с пользой провести время.

Вопросы по билетам: 8-953-922-23-47 (Юрий Миргородский), 200-848 (ТРОО «Вместе»).

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