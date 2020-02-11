Мамба предлагает новинку — знакомство по тегам

11 февраля 2020 / На правах рекламы

Самый крупный российский дейтинг объявил о новом способе знакомства. Теперь пользователи смогут указывать в своей анкете специальные теги, которые расширят возможности поиска.

Обновленный функционал работает так: нужно просто добавить теги в поисковые фильтры, а система автоматически выберет подходящие кандидатуры. Сформированный список учитывает все: теги, геолокацию и личные параметры пользователя (пол, возраст, рост, цель знакомства, т.д.).

Мамба использует динамические теги, их можно менять в соответствии со своими увлечениями или настроением. Новый функционал похож по механике на хэштеги приложения Instagram, но выполняет несколько иную роль: с помощью них человек заявляет о своей уникальности, о своих взглядах на жизнь и ищет тех, кто с ним на одной волне.

Запустив новую функцию и проанализировав насколько она популярна у активных пользователей, аналитики Мамбы выявили закономерность: женщины более склонны к добавлению тегов, чем мужчины. В среднем, пользовательницы Мамбы добавляют четыре тега, в то время как мужчины – всего два.ТОП-5 женских предпочтений таковы: юмор, позитивное общение, чтение книг, саморазвитие, животные. ТОП-5 интересов мужчин: автомобили, фильмы, саморазвитие, позитивное общение, секс.

«Мы отлично поработали над новым сервисом: теперь наши пользователи могут добавлять произвольные теги в свои анкеты. Кроме того, мы обновили дизайн и полностью изменили форму поисковых фильтров. Надеемся, что поиск по тегам сделает поиск пары быстрее», — говорит руководитель мобильного направления Mamba Виталий Борисов.

«Первые дни тестирования показали, что функция будет популярна. На данный момент воспользовалось около полумиллиона пользователей, создав порядка 50 000 уникальных тегов», — добавляет директор по маркетингу Мамбы Петр Бойцов.

О КОМПАНИИ:

Мамба — российский сервис знакомств, имеющий 40 млн пользователей во всем мире. Ежедневно здесь 3 млн знакомств, при этом ежеминутно в режиме онлайн здесь находится 100 тысяч пользователей, примерно треть из них — впервые.

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