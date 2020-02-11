Школьница из Томска получила права на экранизацию рассказа Стивена Кинга

Томский Обзор / Фото: 11 февраля 2020 // Фото: Роман Дваладзе

Томская школьница Диана Костырина подписала контракт со Стивеном Кингом на экранизацию рассказа «Женщина в комнате». Писатель предоставил права за $1 по программе Dollar Baby. Съёмки короткометражного фильма начнутся в ближайшее время, а готовый фильм представят осенью 2020 года на фестивале Dollar Baby Russia в Краснодаре.

Участникам конкурса предложили подать заявку на экранизацию одного из 20 представленных рассказов и получить возможность купить права на съёмку фильма за 1$. Диана выбрала рассказ «Женщина в комнате».

«Он показался мне наиболее эмоциональным. После его прочтения появляется почва для размышлений и остаётся на душе тяжёлый осадок. Начинаешь анализировать себя и происходящее, менять своё отношение к деталям. К тому же, для экранизации понадобится минимальное количество актёров и локаций. Это проще экранизировать, нежели другие рассказы, которые были предложены», — рассказала Диана Костырина.

Режиссёр картины также сообщил, что планирует изменить финал рассказа.

«Мы планируем изменить концовку — сделать её более оптимистичной. Конечно, есть риск, что это не понравится поклонникам Стивена Кинга, но на днях мы сядем за сценарий и будем это обговаривать», — Диана Костырина.

Работать над фильмом начинающий режиссёр будет совместно с киноклубом «Сибирские киномастерские». Руководитель клуба и продюсер фильма Роман Дваладзе рассказал Томскому Обзору, что к участию в картине планируют привлечь известного актёра, имя которого сохраняют в секрете.

«Мы ведём переговоры с одним известным актером. Людей такого уровня гонорары не сильно заботят, их больше интересует сама история, многим интересно попробовать себя в новом амплуа. Пока официально не получим подтверждение актёра, мы называть его не станем, таковы правила игры», — рассказал Роман Дваладзе.

По словам Романа Дваладзе, бюджет на фильм не выделяют, снимать будут своими силами, но условия контракта позволяют собрать деньги на краудфандинге. По предварительной оценке фильм обойдётся в 5-10 тысяч долларов с учётом профессиональной съёмки, озвучки и «покраски» видео.



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