В Томских маршрутках стало больше терминалов безналичной оплаты

Томский Обзор / Фото: 10 февраля 2020 // Фото: Владимир Дударев

На сегодняшний день диспетчеры фиксируют пятикратное снижение числа обращений томичей по работе системы безналичного расчета по сравнению с первой декадой января, сообщает пресс-служба мэрии.

«Сегодня мы отмечаем снижение количества звонков, в частности, по работе „безнала“ их стало меньше в пять раз. В феврале не было сообщений о раннем окончании работы маршруток, нарушении схем движения в отдаленные микрорайоны, неправильно отданной сдаче», — отметил руководитель городского «Центра организации и контроля пассажироперевозок» Денис Равинский.

По его словам, перевозчики понимают свою ответственность перед горожанами и оперативно устраняют замечания.

«Они не только оборудовали все автобусы терминалами для приема безналичной оплаты, но и помимо медицинского и технического осмотра ежедневно проводят инструктажи водителей по работе с кассовой техникой», — отметил Денис Равинский.

Он также сообщил, что сотрудники ЦОиКП продолжают ежедневные внеплановые проверки пассажирского транспорта в том числе, в выходные. В выходные было отработано 24 обращения горожан. Так, были зафиксированы нарушение интервалов движения у автобусов № 8/9, 19, 29, 30/33 и 38, проезд остановок у маршруток № 8/9, 23 и 26. По пяти случаям грубости водителей перевозчики по маршрутам № 8/9, 12, 13/14, 19 и 29 также обязаны предоставить в администрацию города объяснения.

Тэги/темы: