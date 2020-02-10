ТГУ выбирает имя для нового общежития на ул.Аркадия Иванова

Томский госуниверситет объявляет конкурс на выбор названия для нового общежития из двух корпусов на ул.Аркадия Иванова рядом со стадионом, которое планируют ввести в эксплуатацию в марте 2020, сообщает пресс-служба вуза.

Голосование за название общежития будет организовано в группах университета в соцсетях.

«Этап строительства и отделки успешно завершен, в настоящее время идет монтаж и установка мебели, бытовой техники, — рассказал проректор ТГУ по социальным вопросам Сергей Кулижский. — Новосёлами двух корпусов, общая площадь которых превышает 21 тысячу квадратных метров, станут, в основном, магистранты и аспиранты всех факультетов и институтов ТГУ. Пока идет подготовка к заселению, было решено объявить конкурс на лучшее название для общежития. Мы надеемся, что студенты, аспиранты и преподаватели примут активное участие в этом процессе, и новый дом для наших учащихся получит красивое запоминающееся имя».

По словам Сергея Кулижского, в общежитии будут оборудованы хорошие места для занятий спортом, конференц-зал, в каждом корпусе разместятся пункты питания, комнаты для стирки и сушки белья (уже закуплено 75 стиральных машин). Для удобства проживающих будут организованы кухни общественного пользования на каждом этаже, для них уже закуплены холодильники, плиты, мебель.

Сбор предложений по названию нового общежития стартует 10 февраля. Свои варианты можно присылать на почту tsu@mail.tsu.ru с пометкой «Название общежития» до 24 февраля включительно.

Все предложения рассмотрит комиссия, в которую войдут представители студенческого профкома, студенческого совета, управления социальной и молодёжной политики, деканатов и учебных институтов, ректората ТГУ, управления информационной политики университета. Названия — лидеры отборочного этапа будут выставлены на голосование, которое пройдет в группе ТГУ ВКонтакте.

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