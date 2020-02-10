Томичей приглашают на юбилейную ZOOбарахолку

10 февраля 2020 / Томский Обзор / Фото: предоставлено организаторами

Десятая, юбилейная благотворительная барахолка в поддержку бездомных животных пройдет в Томске 22-23 февраля, сообщают организаторы.

Мероприятие пройдёт в торговом центре «Город» (ул.Герцена 61/1). Посетители смогут приобрести украшения, подарки, книги, игрушки, сувениры, предметы интерьера, косметику, сумки, канцелярию, посуду, аксессуары (в том числе ручной работы), зоотовары, товары для спорта и отдыха и многое другое.

На каждом лоте размещен ярлык с указанием цены и адресного получателя средств именно с данной покупки. Все лоты передают кураторам в дар неравнодушные томичи. Приём лотов на 10-ю ZOOбарахолку ведётся до 20 февраля. Контакты волонтёров для передачи лотов можно найти во встрече ВКонтакте.

Гостей мероприятия традиционно ждут творческие мастер-классы для детей и взрослых, горячий кофе и десерты, полезные лекции и много-много праздничного настроения. На ZOOбарахолке можно будет встретить хвостатых участников – пса Марко и кота Торреса. На мероприятие можно приносить подарки для собак и кошек, а также пластиковые крышки для проекта #КрышкиТомск. Новинкой в программе мероприятия станет выставка анималистических картин и фотографий томских авторов.

ZOOбарахолка – проект томского зоозащитного объединения «Вместе», в которое входят зоозащитные организации и частные кураторы бездомных животных из Томска, Северска и области. Больше двух лет ZOOбарахолка помогает собирать средства на содержание, кормление и лечение собак и кошек, которые находятся в поисках дома и хозяина. Среди подопечных томских зоозащитников есть животные, пострадавшие от рук людей, выброшенные бывшими хозяевами за ненужностью и родившиеся на улице. Бывают и такие, у которых умер хозяин, и больше некому оказать им помощь.

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