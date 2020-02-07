Жителей Томска просят не парковаться в субботу на ул.79 Гвардейской Дивизии

7 февраля 2020 / Томский Обзор

Завтра, 8 февраля, спецтехника будет расчищать внутриквартальные проезды в районе ул.79 Гвардейской Дивизии, сообщает пресс-служба администрации города.

Работа начнется в 12.00 на участке ул.Говорова – ул.79 Гвардейской Дивизии, недалеко от транспортного кольца, в районе домов № 6, 11б, 11в и др.

Администрация Ленинского района Томска просит томичей не парковать автомобили на этом участке дороги, чтобы не мешать работе спецтехники.

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