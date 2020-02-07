Энергетику будущего и технологии для Арктики будет развивать ТПУ с индустриальными партнерами

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2020 // Фото: news.tpu.ru

В Томском политехническом университете в четверг, 6 февраля, прошла рабочая встреча с индустриальными партнерами — ПАО «Газпром нефть» и компанией Mubadala Petroleum (ОАЭ). В качестве перспективных для сотрудничества направлений участники отметили энергетику 4.0, искусственный интеллект, новые материалы, технологии для экстремальных условий.

«У нас есть серьезные разработки в области неразрушающего контроля, гибкого производства, новых материалов, в том числе для Арктики, умной химии, получения биоразлагаемых полимеров, искусственного интеллекта и энергетики будущего. Как раз сегодня на севере Томской области запущены объекты компании "Газпром нефть – Восток", снижающие нагрузку на экологию. В этом и других действующих проектах с индустриальными партнерами ТПУ выступает как ресурсный центр для их сопровождения»,

— сказал на встрече первый проректор ТПУ Андрей Яковлев.

Руководство университета и топ-менеджеры компаний обсудили один из таких проектов — «Палеозой», направленный на разработку технологий поиска и добычи трудноизвлекаемой нефти. В этом проекте Томский политех работает по трем исследовательским модулям из шести: тектоника, методы потенциальных полей, геохимия.

«Несмотря на то, что 48 процентов добываемой нами нефти уже идет из палеозойских пластов, вместе мы можем повысить этот показатель и работать еще более эффективно. Поэтому мы и приглашаем к сотрудничеству ученых», — отметил генеральный директор «Газпром нефть – Восток» Константин Карабаджак.

В сфере подготовки инженеров в качестве успешной практики на встрече презентовали центр подготовки и переподготовки специалистов нефтегазового дела Heriot-Watt. Здесь действуют три программы: «Нефтегазовое дело», «Разработка и эксплуатация нефтяных и газовых месторождений» и «Оценка и управление резервуаром». Молодые специалисты учатся в Томске по образовательным стандартам университета Heriot-Watt и по окончании получают британский диплом магистра.

«ТПУ — кадровый резерв многих компаний. Уже через два месяца после начала учебы наши студенты знают, куда пойдут работать. При этом в центре Heriot-Watt серьезнейший конкурс, туда стремятся попасть выпускники ведущих вузов России», — подчеркнул Андрей Яковлев.

Центр Heriot-Watt открыт в ТПУ в 2011 году и выпустил около 1 000 человек. Из них около 200 работают в ПАО «Газпром нефть». Один из выпускников центра — гендиректор Научно-технического центра «Газпром нефти» Алексей Вашкевич. На встрече он был награжден медалью почетного выпускника ТПУ.

Справка: Объем НИОКР, выполняемых в ТПУ в интересах индустриальных партнеров, составляет 1 млрд рублей (3-е место среди вузов РФ). Общий объем НИОКР в 2019 году — почти 2 млрд рублей. В 2019 году более 500 предприятий России и других стран предоставили выпускникам ТПУ 3 000 мест для трудоустройства. Более 80 % выпускников, заинтересованных в трудоустройстве, к моменту получения диплома уже определились с местом работы. При всех инженерных школах ТПУ работают советы индустриальных партнеров, которые принимают участие в разработке и актуализации образовательных программ.

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