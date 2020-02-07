Один из колледжей Кембриджа рекомендовал своим студентам программы ТГУ по филологии

Томский Обзор / Фото: 7 февраля 2020 // Фото: pixabay.com

Колледж Христа, входящий в состав Кембриджского университета, включил образовательные программы филологического факультета Томского госуниверситета в список 12 рекомендованных иностранных программ для студентов.

Как сообщает пресс-служба вуза, британских лингвистов интересуют теоретические курсы — фонетика, лексикология, синтаксис — и специализация «Русский язык как иностранный».

Колледж Христа рекомендует своим студентам в течение одного семестра пройти обучение в иностранном вузе. В частности, факультет современных и средневековых языков и лингвистики колледжа советует студентам отделения славистики 12 программ российских и украинских университетов, в том числе и обучение в ТГУ.

В списке — программа включенного обучения на направление «Филология». В частности, британских лингвистов заинтересовала образовательная программа «Русский как иностранный» и теоретические курсы по русскому языку — фонетике, лексикологии, синтаксису.

«Включенное обучение — одна из популярных у иностранцев форм учебы за рубежом. До приезда мы согласуем индивидуальный план (learning agreement) с каждым студентом, в который он включает актуальные для его университета дисциплины. Затем студент приезжает к нам и учится вместе с русскими студентами, только не закрепляется за отдельной группой, а ходит на разные курсы в разные группы к русским и иностранным студентам, вместе с ними сдает зачеты и экзамен», — пояснила доцент кафедры русского языка, замдекана ФилФ по обучению иностранных граждан Светлана Фащанова.

Колледж Христа (англ. Christ’s College) — один из 31 колледжей Кембриджского университета. Он был открыт в 1437 году, однако первые несколько лет работал «нелегально» — король выдал ему лицензию на образовательную деятельность лишь в 1446. В нём в разное время учились биолог и натуралист Чарльз Дарвин, политик и писатель Джон Мильтон, адмирал британского флота и член королевской семьи граф Луис Маунтбеттен, комик Саша Барон Коэн и другие известные личности.

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